Глава НАСА объяснил отмену визита Рогозина в США

Директор НАСА Джим Брайденстайн отменил приглашение главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина в США из-за позиции ряда политиков. Как передает РИА Новости, об этом сообщил он в интервью The Washington Post.
Брайденстайн заявил, что, по мнению многих членов сената, приглашение Рогозина — «не очень хорошая идея».
«И я хотел подстроиться под интересы сенаторов, поэтому я отменил приглашение», — добавил глава НАСА.
Визит был запланирован на февраль, но НАСА проинформировало «Роскосмос» о переносе поездки на неопределенный срок. Источник в ракетно-космической отрасли сообщал РИА Новости, что поездка Рогозина может быть полностью отменена, а не отложена из-за позиции «определенных политических кругов». В «Роскосмосе» заявили, что ждут от НАСА разъяснений.
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| 2019-01-06T11:33:54+00:00 6 января 2019, 15:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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