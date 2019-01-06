Глава НАСА объяснил отмену визита Рогозина в США

Директор НАСА Джим Брайденстайн отменил приглашение главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина в США из-за позиции ряда политиков. Как передает РИА Новости, об этом сообщил он в интервью The Washington Post.
Брайденстайн заявил, что, по мнению многих членов сената, приглашение Рогозина — «не очень хорошая идея».
«И я хотел подстроиться под интересы сенаторов, поэтому я отменил приглашение», — добавил глава НАСА.
Визит был запланирован на февраль, но НАСА проинформировало «Роскосмос» о переносе поездки на неопределенный срок. Источник в ракетно-космической отрасли сообщал РИА Новости, что поездка Рогозина может быть полностью отменена, а не отложена из-за позиции «определенных политических кругов». В «Роскосмосе» заявили, что ждут от НАСА разъяснений.