Глава НАСА объяснил отмену визита Рогозина в США

Визит был запланирован на февраль, но НАСА проинформировало «Роскосмос» о переносе поездки на неопределенный срок. Источник в ракетно-космической отрасли сообщал РИА Новости, что поездка Рогозина может быть полностью отменена, а не отложена из-за позиции «определенных политических кругов». В «Роскосмосе» заявили, что ждут от НАСА разъяснений.