Глава МВД Турции пообещал отправить пленых боевиков ИГ в Европу

Глава министерства внутренних дел Турции Сулейман Сойлу осудил бездействие европейских стран в ситуации с пленными боевиками «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России), находящимися на севере Сирии, и пообещал отправить пленных террористов в их родные страны, пишет Reuters.

Сойлу заявил, что страны Евросоюза вынуждают Турцию в одиночку решать это вопрос. Такую позицию Европы он назвал «неприемлемой и безответственной».

До начала турецкой военной операции «Источник мира» территория, на которой находились лагеря пленных сторонников ИГ, контролировали курдские формирования. После начала операции возникли опасения, что из-за действий турецких военных боевики могут сбежать. В ответ на это в Анкаре заявляли, что ситуация находится под контролем.

В феврале госдеп США призывал страны Европы, Ближнего Востока и Северной Африки забрать своих граждан из лагерей для пленных боевиков и судить их в родных странах.

В общей сложности на севере Сирии находятся порядка две тысячи иностранцев, взятых в плен в боях с ИГ. Предположительно порядка 800 из них — граждане европейских государств.

В конце октября появились сообщения, что из лагеря, где содержались родственники членов ИГ, вывезли 50 россиянок. Позднее они оказались в Турции, затем связь с ними пропала.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что власти республики занимаются вопросом возвращения сбежавших россиянок домой (aif.ru(