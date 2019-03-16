Глава МВД Сербии пообещал наказать ворвавшихся в здание национального телевидения

Каждый из тех участников протеста, которые в субботу ворвались в здание национального телевидения Сербии RTS, понесет наказание за незаконные действия. Об этом заявил в субботу министр внутренних дел республики Небойша Стефанович на экстренной пресс-конференции, сообщает ТАСС.

«Каждый человек, ворвавшийся в здание RTS, будет наказан. Призываю всех граждан мирно разойтись, призываю всех прекратить нарушать закон. Призываю лидеров Союза за Сербию прекратить уничтожать имущество и угрожать журналистам», — заявил он.

Министр напомнил, что «те, кто пытается повторить македонский сценарий, должны помнить, что в Македонии накануне вынесены реальные сроки до 17 лет за вторжение в правительственные здания».

Ранее в ходе субботнего протестного шествия часть протестующих ворвалась в здание национального ТВ Сербии. Манифестанты заблокировали два входа в здание, начали забрасывать его яйцами, а потом ворвались внутрь и начали обклеивать листовками и лентами помещения канала.