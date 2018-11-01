Глава МВД Мексики заявил, что страна готова и дальше принимать мигрантов

Глава мексиканского МВД Альфонсо Наваррете в среду заявил, что страна готова продолжить принимать мигрантов из Центральной Америки, если они будут вести себя спокойно и уважать местные законы, передает ТАСС.

«Мы согласны принимать тех [мигрантов], которые нуждаются в помощи, но просим, в качестве условия, чтобы все было мирно и с обращением к властям для урегулирования ситуации», — сказал глава МВД, чьи слова приводит газета El Universal.

По его словам, причинами такого потока мигрантов из центральноамериканского региона стали «нехватка работы и возможностей».

По территории Мексики сейчас к США направляется караван мигрантов из Гондураса. В воскресенье стартовала еще одна колонна — из Сальвадора. Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные готовы встретить преступников и «плохих парней», которые направляются в страну в составе групп мигрантов. Хозяин Белого дома также заявил, что обратится к военным и закроет южную границу США, если мексиканские власти не остановят идущий через эту страну поток нелегальных мигрантов из стран Центральной Америки, стремящихся попасть в Соединенные Штаты.

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