Глава МВД Италии предложил Ричарду Гиру забрать мигрантов в Голливуд

Глава МВД Италии Маттео Сальвини осудил американского актера Ричарда Гира за акцию с мигрантами. Об этом сообщает Bloomberg.
До этого актер привез продукты на судно с мигрантами. Кроме того, он призвал итальянские власти найти для этого судна порт и пустить беженцев в страну.
В ответ на это Сальвини предложил актеру забрать всех 160 мигрантов, которые находились на судне, с собой в Голливуд.
В сентябре 2018 год правительство Италии ужесточило миграционное законодательство.
Согласно новому документу, изменились правила получения права на убежище по гуманитарным мотивам.