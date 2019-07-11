Глава МВД Италии отрицает, что получал деньги от России

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини решительно отвергает обвинения в финансировании Россией правопопулистской партии «Лига», федеральным секретарем которой он является. «Я никогда не получал из России ни одного рубля, доллара, евро или литра водки», — заявил итальянский министр в среду, 10 июля.

Ранее американский портал Buzzfeed опубликовал материал о попытке итальянской правопопулистской партии «Лига» тайно получить от России финансирование в преддверии выборов в Европарламент. Портал обнародовал расшифровку аудиозаписи встречи, которая состоялась в московской гостинице «Метрополь» в октябре 2018 года. Сам Сальвини тогда прибыл в Россию на мероприятие с участием деловых кругов Италии.

tut.by

