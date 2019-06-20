Глава МВД Грузии заявил о готовности уйти в отставку

Глава МВД Грузии Георгий Гахария заявил, что готов покинуть пост, если потребуется.
Протесты захлестнули Тбилиси в четверг, митингующие выступают против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Днем радикалы уже захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь штурмуют парламент. К ним присоединилась оппозиция, требуя отставки правительства.
«Без проблем, я уйду в отставку, если будет такая необходимость», — заявил министр журналистам.
| 2019-06-20T23:31:51+00:00 20 июня 2019, 23:57|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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