Глава МВД Грузии не исключил отказ от использования резиновых пуль

«Использование пуль было легитимным, но форма их использования могла быть нарушена. Что касается того, чтобы отказаться от них совсем, то это возможно, но для этого требуется детальное изучение», — заявил Гахария в четверг на встрече с тележурналистами. Он добавил, что ожидает результатов расследования беспорядков.