Глава МВД Грузии назвал действия полиции при разгоне митингов легитимными

«Это было абсолютно легитимное использование силы. К сожалению, они были вынуждены использовать технику. Это был трагический случай», — заявил Гахария в ходе встречи с грузинскими телеведущими.

Глава МВД добавил, что берет на себя ответственность за все мероприятия, которые проводили правоохранители во время разгона митингующих, и их последствия. При этом заявления об отставке он не сделал.

Гахария добавил, что все резиновые пули были использованы в рамках закона, по соответствующему протоколу. «Я буду защищать каждого полицейского, над которым некоторые наши граждане проводят народный суд… Есть два компонента, правовой и политический, которые нельзя связывать друг с другом», — добавил он.