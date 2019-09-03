Глава МВД Грузии Гахария выдвинут на пост премьера

Правящая партия «Грузинская мечта» после ухода Мамуки Бахтадзе с должности премьер-министра выдвинула на этот пост кандидатуру главы МВД Георгия Гахарии, отставки которого добивались митингующие в Тбилиси после разгона антироссийской акции протеста, заявил во вторник на брифинге председатель партии Бидзина Иванишвили.

«На политсовете я представил кандидатуру Георгия Гахария и получил полную поддержку», — заявил Иванишвили.

Бахтадзе, который возглавлял правительство с лета 2018 года, заявил в понедельник об уходе с поста премьера. Согласно новой конституции Грузии, в течение двух недель после отставки главы правительства парламент должен выразить доверие новому кандидату в премьеры, его составу кабмина и правительственной программе. Кандидатуру в премьер-министры вправе выдвинуть политическая партия, получившая на парламентских выборах наилучший результат, в данном случае это правящая партия «Грузинская мечта». Для утверждения нового состава правительства необходимо большинство голосов в законодательном органе.