Глава МВД Эстонии процитировал Ленина и раскритиковал премьер-министра Финляндии

Глава МВД Эстонии и председатель Консервативной народной партии (КНП) Март Хельме раскритиковал в воскресенье назначение на пост премьер-министра Финляндии 34-летней Санны Марин.

«Я в связи с этим напомнил бы слова Владимира Ульянова-Ленина о том, что любая кухарка может стать министром, или как он там выразился, — сказал он в эфире радиостанции TRE Raadio. — А вот тут мы как раз и видим, как продавщица (и бывшая помощница в пекарне — прим. ТАСС) поднялась до премьер-министра, а также как некоторые другие уличные активисты и необразованные люди тоже выбились в члены правительства».

Хельме усомнился, что новое правительство Финляндии сможет отстаивать интересы страны.

«Теперь мы в определенной мере на деле можем увидеть, как происходит историческая месть красных белым, то есть красные, которые еще в гражданскую войну в Финляндии в 1918 году хотели свергнуть Финляндскую республику, теперь дорвались до власти и отчаянно пытаются ликвидировать финское государство, сделать из Финляндии какую-то европейскую провинцию, которая хоть и будет еще называться Суоми или Finland, но на самом деле станет воплощением идеологической философии Фукуямы о конце истории», — добавил он.

Парламент Финляндии во вторник проголосовал за назначение премьер-министром первого заместителя председателя правящей Социал-демократической партии (СДП) Санны Марин. В поддержку ее кандидатуры высказались 99 депутатов из 200, против — 70. Официально Марин и ее правительство, 76-е по счету, уже утвердил президент Финляндии Саули Ниинистё.

Марин стала самым молодым действующим премьер-министром в мире и самым молодым главой правительства в финской истории.