Глава МВД Азербайджана провел коллегиальное совещание

В Министерстве внутренних дел (МВД) Азербайджана проходит обширное коллегиальное совещание.

На совещании под председательством министра внутренних дел, генерал-полковника Вилаята Эйвазова приняли участие члены коллегии МВД, начальники управлений и служб, ответственные сотрудники, начальники всех районных управлений, отделов и отделений полиции.

На встрече обсуждаются осуществленные за 6 месяцев 2019 года в стране меры по борьбе с преступностью, обеспечению охраны общественного порядка и общественной безопасности, предотвращения преступлений против собственности и предстоящие задачи.

| 2019-07-12T11:23:10+00:00 12 июля 2019, 13:22|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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