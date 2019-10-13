Глава Моссад: Ликвидация Касема Сулеймани не невозможна

Ликвидация израильтянами командующего спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани не является чем-то нереальным. Об этом глава израильской службы внешней разведки «Моссад» Йосси Коэн сказал в интервью газете Mishpacha, передает The Times of Israel.

У Коэна спросили, действительно ли Израиль пытался устранить Сулеймани в 2006 году, о чем иранский военачальник рассказал в начале октября в интервью корреспонденту иранского государственного телевидения.

«Он еще не совершил ошибку, которая поставила бы его в престижный список целей убийства Моссада. Он хорошо знает, что его убийство не является невозможным. Его действия ощущаются повсюду. Нет сомнений, что созданная им инфраструктура представляет собой серьезную проблему для Израиля», – подчеркнул Коэн.

Напомним, Сулеймани в интервью рассказал, что израильтяне пытались его ликвидировать в Бейруте в ходе Второй Ливанской войны в 2006 году: «Израильские беспилотники парили над нашими головами в Дахии. Мы решили переехать в другое место неподалеку, и тут Израиль атаковал. Я был с Насраллой и Имадом Мурнией. Мы были уверены, что они собираются атаковать и то здание, в котором мы находились». По словам командующего «Аль-Кудс», он вместе с лидером «Хезболлы» сидел под деревом, чтобы скрыться от выслеживающих «глаз» БПЛА.