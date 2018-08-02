Глава минюста Турции заявил, что санкции США не смогут ему повредить

Министр юстиции Турции Абдулахмит Гюль заявил, что наложенные на него санкции минфина США повредить ему не смогут.

Ранее минфин США ввел санкции против Гюля и министра внутренних дел Турции в связи с делом американского пастора Эндрю Брансона. Им запрещен въезд в США, а их американские активы подлежат замораживанию.

«У меня нет другой мечты, кроме как жить на этой земле и умереть на этой земле. У меня нет никакого имущества в США или в любой стране за пределами Турции, ни куруша (турецкая копейка)», — написал Гюль в Twitter.

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