Глава Минторга США связал замедление роста экономики страны с проблемами Boeing

Возобновление эксплуатации самолетов Boeing 737 MAX должно придать импульс темпу роста американской экономики, который из-за проблем компании Boeing замедлился на 0,4% во втором квартале. С таким прогнозом выступил в среду в эфире телеканала CNBC министр торговли США Уилбур Росс.

«Например в последнем квартале проблемы Boeing с 737 MAX, возможно, привели к снижению [ВВП США] на 0,4%», — отметил министр. «Это [спад] будет компенсирован, когда проблемы с 737 MAX будут устранены», — рассчитывает Росс.

Как напоминает телеканал, рост ВВП США во втором квартале этого года снизился до 2,1% по сравнению с 3,1% в первом квартале. Boeing в прошлом месяце оценила свои потери в результате приостановки эксплуатации самолетов этой серии и отсрочек в их поставках заказчикам в $4,9 млрд. Из этой суммы $2,9 млрд приходится только на второй квартал.

Американский банк Wells Fargo в апреле выступил с прогнозом о том, что трудности Boeing приведут к снижению темпа экономического роста США на 0,2% во втором квартале. Банк J.P.Morgan в июле оценил такой спад в около 0,1%.