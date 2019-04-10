Глава минобороны Японии подтвердил факт падения истребителя F-35A в Тихий океан

Министерство обороны Японии подтвердило, что истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35A Сил самообороны страны, который во вторник пропал с экранов радаров, упал в Тихий океан в районе северной префектуры Аомори. Об этом заявил в среду журналистам глава оборонного ведомства Такэси Ивая.

По его словам, утром на месте падения были найдены несколько фрагментов фюзеляжа самолета.

Поисково-спасательная операция продолжалась всю ночь с участием военной авиации и кораблей.

Во вторник Ивая распорядился временно прекратить полеты F-35A до выяснения причин происшествия. Силы самообороны страны на данный момент располагают 13 подобными машинами. Все они размещены на базе Мисава на севере главного острова страны Хонсю.