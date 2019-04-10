Глава минобороны Японии подтвердил факт падения истребителя F-35A в Тихий океан

Министерство обороны Японии подтвердило, что истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35A Сил самообороны страны, который во вторник пропал с экранов радаров, упал в Тихий океан в районе северной префектуры Аомори. Об этом заявил в среду журналистам глава оборонного ведомства Такэси Ивая.
По его словам, утром на месте падения были найдены несколько фрагментов фюзеляжа самолета.
Поисково-спасательная операция продолжалась всю ночь с участием военной авиации и кораблей.
Во вторник Ивая распорядился временно прекратить полеты F-35A до выяснения причин происшествия. Силы самообороны страны на данный момент располагают 13 подобными машинами. Все они размещены на базе Мисава на севере главного острова страны Хонсю.
Упавший самолет был собран в Японии на заводе компании Mitsubishi Heavy Industries. Это первый случай падения F-35A, поскольку такие истребители только начинают поступать в распоряжение армий различных стран.