Глава минобороны Турции объяснил, что вынудило Анкару купить С-400

Турция была вынуждена купить С-400 у России для защиты своей территории, потому что западные страны не откликнулись на ее запросы о покупке систем ПРО, заявил в воскресенье в ходе Дохийского форума министр обороны Турции Акар Хулуси, передает РИА Новости.

«С 1999 года мы обращались к США, Франции, и, в конце концов, были вынуждены купить эту систему у России для защиты нашей страны, потому что для этого была необходимость», — сказал Хулуси.

При этом он заверил, что Турция продолжает оставаться членом НАТО и не собирается покидать североатлантический союз. «Мы выполняем все обязанности в зоне нашей ответственности в рамках НАТО, мы остаемся НАТО», — подчеркнул глава минобороны.

По его словам, в настоящее время Анкара обсуждает с США сделку по покупке истребителей F-35.

Отметим, что ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что российские ЗРК С-400 в Турции начнут функционировать в 2020 году.

По словам Чавушоглу, Турция не передаст комплексы С-400 кому-либо и не установит их в другой стране.

Отметим, что 12 июля министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что началась отправка первой партии компонентов С-400 в Турцию.