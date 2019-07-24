Глава Минобороны Ирана опроверг версию США о сбитых иранских беспилотниках

Министр обороны Ирана Амир Хатами в среду опроверг утверждения США о сбитых на прошлой неделе иранских беспилотных летательных аппаратах (БПЛА), сообщило агентство Fars.

«Ни один иранский беспилотник не был сбит», — цитирует агентство министра.

Во вторник в интервью телекомпании CBS глава Центрального командования (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США генерал-лейтенант Кеннет Маккензи заявил, что США на прошлой неделе «сбили один иранский беспилотник». Он также предположил, что сбитых БПЛА могло быть два.

20 июня иранские ВС сбили беспилотный разведывательный летательный аппарат американских ВМС RQ-4 («Ар-кью-4»), после чего США, согласно заявлениям американского президента Дональда Трампа, рассматривали возможность проведения военной операции против ряда объектов на территории Ирана.(ТАСС)