Глава Минобороны Британии назвал Россию реальной угрозой для НАТО

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Россия является реальной угрозой для НАТО, для противостояния с которой нужно усилить международное сотрудничество. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Россия «миллиметр за миллиметром тестирует нашу решимость».

«Отчасти она использует Украину, чтобы сделать это, использует гибридный способ ведения войны», — считает Уоллес.

Он отметил, что угрозу в виде России возможно устранить только с помощью международного взаимодействия НАТО, Five Eyes (FVEY, сотрудничество спецслужб Австралии, Канады, Новой Зеландии, Соединенного Королевства и США — прим. ред.) и ЕС.