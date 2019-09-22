Глава Минкульта Украины не видит причин для пересмотра закона о госязыке

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что не видит причин для внесения поправок в закон о госязыке.

В эфире Громадского радир Бородянский отметил, что существующий закон необходимо выполнять. Он признался, что уже месяц говорит на украинском языке, и за это время ему далось вспомнить многие слова, которые министр не использовал раньше. Он отметил, что от этого речь становится «более яркой».

Напомним, в мае этого года бывший украинский лидер Петр Порошенко подписал закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Согласно документу, граждане страны обязаны использовать украинский язык во всех сферах жизни. Контроль за исполнением закона возложен на «языковых инспекторов».

После вступления в силу закона о госязыке действующий глава государства Владимир Зеленский заявил, что намерен внести в законопроект коррективы. Он объяснил свое намерение тем, что украинцы могут говорить на привычном языке (aif.r