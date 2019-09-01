Глава Минфина РФ назвал основания для снижения ключевой ставки

Первый зампред российского правительства Антон Силуанов, возглавляющий также Министерство финансов РФ, считает, что у Центробанка будут все основания снижать ключевую ставку на следящем заседании совета директоров, намеченном на шестое сентября, так как инфляция в стране замедляется. Об этом глава Минфина заявил в беседе с журналистами.

«Мы ожидаем более низких темпов инфляции в текущем и следующем годах, чем мы планировали. Соответственно, у ЦБ будут все основания снижать ключевую ставку, и соответственно, за этим последует и снижение процентных ставок в экономике», — заявил министр.

В настоящее время регулятором установлена ключевая ставка на уровне 7,25% годовых (mk.ru)