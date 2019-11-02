Глава Минэнерго США отказался давать показания по импичменту Трампа

Министр энергетики США Рик Перри отказался давать показания закрытом режиме конгрессменам, которые занимаются процедурой импичмента.

Как передает Report, об этом сообщает The Hill со ссылкой на заявление пресс-секретаря ведомства Шайлин Хайнс.

Как отмечается, конгрессмены имеют право направить приглашение для участия в открытом слушании, если комитет будет заинтересован в проведении серьезного разбирательства в присутствии адвоката из министерства и простых американцев.

Согласно расписанию, Перри должен выступить на слушаниях в Конгрессе США за закрытыми дверями 6 ноября.