Глава МИД Японии потребовал от Ирана выполнения ядерных обязательств

Глава МИД Японии Таро Коно потребовал от Ирана выполнения обязательств по ядерной сделке на переговорах в Токио с его иранским коллегой Джавадом Зарифом во вторник, говорится в распространенном по итогам встречи сообщении японского министерства иностранных дел.

По его данным, Коно заявил, что Япония «исходя из последовательной поддержки ядерного соглашения, потребовала от Ирана соблюдения ядерных договоренностей, немедленного возвращения к своим обязательствам по ядерной сделке», пишет РИА Новости.

При этом министр иностранных дел Японии призвал Иран «воздержаться от мер, которые могли бы нанести еще больший вред ядерным договоренностям».