Глава МИД Японии потребовал от Ирана выполнения ядерных обязательств

Глава МИД Японии Таро Коно потребовал от Ирана выполнения обязательств по ядерной сделке на переговорах в Токио с его иранским коллегой Джавадом Зарифом во вторник, говорится в распространенном по итогам встречи сообщении японского министерства иностранных дел.
По его данным, Коно заявил, что Япония «исходя из последовательной поддержки ядерного соглашения, потребовала от Ирана соблюдения ядерных договоренностей, немедленного возвращения к своим обязательствам по ядерной сделке», пишет РИА Новости.
При этом министр иностранных дел Японии призвал Иран «воздержаться от мер, которые могли бы нанести еще больший вред ядерным договоренностям».
| 2019-08-27T18:54:25+00:00 27 августа 2019, 19:44|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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