Глава МИД Венесуэлы заявил, что повестка сессии Генассамблеи ОАГ навязана Вашингтоном

Участники сессии Генеральной ассамблеи Организации американских государств (ОАГ) следуют повестке, навязанной властями США, и не уделяют внимание реальным проблемам региона. Как передает ТАСС, с таким заявлением выступил в четверг в Twitter министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса.

«Генеральная Ассамблея ОАГ строго соблюдает повестку дня, навязанную Вашингтоном. Наиболее чувствительные проблемы народов нашей Америки не обсуждаются. В свое время президент Николас Мадуро принял решение о выходе из этой изжившей себя организации», — написал глава ведомства. В апреле власти Венесуэлы объявили, что страна больше не является членом ОАГ, поскольку она использовалась для проведения государственных переворотов в регионе.

49-я сессия ГА ОАГ открылась в среду в колумбийском городе Медельин. По словам президента Колумбии Ивана Дуке, одна из тем повестки — «свобода венесуэльского народа». Ожидается, что, кроме Венесуэлы, основными темами для обсуждения станут политический кризис в Никарагуа, а также влияние миграционного кризиса на регион. Завершится сессия ГА ОАГ в пятницу, 28 июня.