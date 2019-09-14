Глава МИД Венесуэлы встретился с верховным комиссаром ООН

Венесуэла ещё раз обозначила свое несогласие с докладом верховного комиссара ООН по правам человека относительно ситуации в Венесуэле, сообщил глава МИД Хорхе Арреаса, который встретился с самим комиссаром Мишель Бачелет.
«Мы встретились с Мишель Бачелет, верховным комиссаром ООН по правам человека. Подтвердили нашу позицию по поводу ее ошибочного доклада. Однако мы поддерживаем продолжение совместной работы с ее офисом для защиты прав человека в Венесуэле и в мире», — написал он в Twitter.
Бачелет недавно посетила с визитом Венесуэлу, встречалась с представителями властей и оппозиции.(РИА Новости)
| 2019-09-13T23:23:49+00:00 14 сентября 2019, 06:03|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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