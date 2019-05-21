Глава МИД Венесуэлы обвинил США в создании угрозы для жизни венесуэльских детей

Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса обвинил США в создании угрозы из-за введенных санкций для жизни венесуэльских детей, которые были отправлены в Аргентину для проведения трансплантаций, передает РИА Новости.
«Финансовая преступная блокада США против Венесуэлы подвергает риску жизни венесуэльских детей, которым были проведены операции по трансплантации в Аргентине благодаря помощи (нефтяной компании) PDVSA. Стало невозможно переводить средства, чтобы они продолжали лечение», – написал Арреаса в своем микроблоге в Twitter.
В свою очередь отправивший венесуэльских малышей на лечение фонд Fundalatin также сообщил во вторник об опасности для жизни пятерых маленьких пациентов из Венесуэлы, которые были направлены в Аргентину для операций по трансплантации печени. Фонд уже обратился с официальным письмом на имя верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, в котором объяснил критическое состояние здоровья этих пациентов, а также обратил внимание на губительные последствия действия финансовых санкций против PDVSA для этих малышей.