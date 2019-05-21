Глава МИД Венесуэлы обвинил США в создании угрозы для жизни венесуэльских детей

В свою очередь отправивший венесуэльских малышей на лечение фонд Fundalatin также сообщил во вторник об опасности для жизни пятерых маленьких пациентов из Венесуэлы, которые были направлены в Аргентину для операций по трансплантации печени. Фонд уже обратился с официальным письмом на имя верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, в котором объяснил критическое состояние здоровья этих пациентов, а также обратил внимание на губительные последствия действия финансовых санкций против PDVSA для этих малышей.