Глава МИД Венесуэлы: Диалог единственный вариант выхода из кризиса

Правительство Венесуэлы выступает за диалог как единственный вариант долгосрочного урегулирования кризиса в стране. Об этом заявил в субботу глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса на встрече со своим сербским коллегой Ивицей Дачичем в Белграде, сообщает РИА Новости.

«Министр Арреаса поблагодарил правительство Республики Сербия за понимание тяжелой ситуации, через которую проходит Венесуэла, и поддержку мирного решения кризиса через диалог. Он проинформировал о последних событиях в стране и о действиях, предпринимаемых с целью предотвращения дальнейшей эскалации конфликта. В связи с этим он подчеркнул, что правительство Венесуэлы выступает за диалог как единственный способ достижения долгосрочного решения», — говорится в сообщении пресс-службы сербского дипведомства по итогам встречи.