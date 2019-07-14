Глава МИД Великобритании заявил о досрочных выборах в случае провала переговоров по Brexit

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант, который участвует в избирательной гонке за посты лидера Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства, заявил, что провал переговоров по вопросу заключения нового соглашения об условиях выхода Великобритании из Евросоюза приведет королевство к досрочным всеобщим парламентским выборам.

«Прошу вас голосовать «головой», а не только «сердцем». Неправильный подход к переговорам и мы получим выборы, а не Brexit», — говорится в его обращении, опубликованном в воскресенье газетой The Daily Teleqraph.

По словам Ханта, «самый быстрый способ» реализовать Brexit, заключается в том, чтобы предложить парламенту такую «сделку, которую он примет».

Кстати, ранее cайт kp.ru писал, что основной претендент на пост главы Консервативной партии и премьер-министра Великобритании Борис Джонсон в очередной раз допустил возможность приостановки работы Палаты общин британского парламента до реализации выхода страны из Евросоюза (kp.ru)