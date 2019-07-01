Глава МИД Великобритании встал на защиту протестующих в Гонконге

Глава МИД Великобритании Джереми Хант выступил в поддержку жителей Гонконга, вышедших в понедельник на уличный марш протеста, однако при этом подчеркнул недопустимость применения насилия и нарушения закона участниками подобных акций. Соответствующее сообщение он разместил на своей странице в Twitter.

«Отвлекаясь от кампании (в преддверии выборов нового главы британской Консервативной партии), хотел бы в годовщину (передачи Гонконга КНР) подчеркнуть, что Соединенное Королевство непоколебимо выступает в поддержку Гонконга и его свобод. Какое-либо применение насилия недопустимо, однако жители Гонконга должны сохранить свое право на мирный протест и его осуществление в рамках закона, что сегодня продемонстрировали сотни тысяч человек», — написал Хант, сообщает ТАСС.