Глава МИД Украины рассказал об альтернативе «формуле Штайнмайера»

Глава МИД Украины Вадим Пристайко назвал альтернативу согласованной Киевом «формуле Штайнмайера». Об этом сообщает «Страна.ua».
По словам министра, в качестве альтернативы украинским властям пришлось бы направить треть бюджета на мобилизацию и армию.
Он заявил, что такое решение повлияло бы на ситуацию с пенсиями, зарплатами и медицинским страхованием.
По мнению Пристайко, принятая формула является «болезненным компромиссом».
«Если для народа это приемлемая цена — мы это делаем», — подчеркнул Пристайко.
При этом он отметил, что любые договоренности, которые могут привести к миру, необходимо выполнять.