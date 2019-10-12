Глава МИД Украины попросит Евросоюз «дожать Россию»

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в беседе с местными СМИ сказал, что намерен призвать коллег из Евросоюза «дожать Россию» по вопросам, связанным с Донбассом, передает RT.

Пристайко заявил, что сейчас Киев идет на «болезненные шаги», а европейские партнеры «должны подставить плечо». Во время заседания Совета министров ЕС по иностранным делам, которое состоится 14 октября, Пристайко намерен призвать коллег «дожать Россию», чтобы ситуация не скатилась «назад до состояния военного противостояния».