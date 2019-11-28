Глава МИД Украины осудил Apple за признание Крыма российским

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко прокомментировал указание на картах и в приложении «Погода» компании Apple Крыма российским на территории РФ. Об этом он написал в своем Twitter.

Он положительно оценил продукцию компании Apple, однако добавил, что политика не является ее сильной стороной.

Глава украинского МИД попробовал объяснить свое недовольство на языке технологического гиганта и предложил представителям компании представить, как «ваши дизайн и идея, годы работы и кусочек вашего сердца» украли. Россию в данной ситуации он назвал «злейшим врагом».

«А кого-то ни черта не волнует эта боль», — подчеркнул Пристайко.

| 2019-11-28T02:08:41+00:00 28 ноября 2019, 08:35|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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