Глава МИД Украины написал заявление об отставке

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что написал заявление об отставке, в понедельник передаст его на рассмотрение Верховной рады и нового президента Украины.

«Как я и обещал, только что написал заявление об отставке, в понедельник в день инаугурации направлю ее в Верховную раду и новому президенту Украины. Я считаю, что это правильно по-человечески. Правильно с точки зрения нормальной политической культуры, поскольку нам она нужна», — заявил Климкин в видеообращении, которое обнародовано на его странице в Facebook в пятницу.

| 2019-05-17T16:40:35+00:00 17 мая 2019, 19:34|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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