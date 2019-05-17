Глава МИД Украины написал заявление об отставке

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что написал заявление об отставке, в понедельник передаст его на рассмотрение Верховной рады и нового президента Украины.

«Как я и обещал, только что написал заявление об отставке, в понедельник в день инаугурации направлю ее в Верховную раду и новому президенту Украины. Я считаю, что это правильно по-человечески. Правильно с точки зрения нормальной политической культуры, поскольку нам она нужна», — заявил Климкин в видеообращении, которое обнародовано на его странице в Facebook в пятницу.