Глава МИД Турции заявил, что республику официально не исключали из программы F-35

Турция официально не исключена из программы создания истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, заявил в четверг глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу.

«Об официальном исключении [Турции] из программы F-35 речи не идет. Думаю, мы сможем продолжать эту работу на основе взаимных договоренностей. В противном случае обе стороны предпримут шаги, что навредит отношениям», — цитирует главу турецкого МИД новостной портал «Хаберлер». Чавушоглу добавил, что в настоящий момент Анкара хотела бы «говорить не об этом, а заниматься решением актуальных вопросов».

В сентябре 2017 года РФ сообщила о заключенном с Турцией контракте на поставку С-400, его стоимость составляет $2,5 млрд. Анкара получит полковой комплект (два дивизиона). Контракт подразумевает частичную передачу технологий производства турецкой стороне. Первые поставки начались 12 июля. Против приобретения Турцией С-400 активно выступают США и НАТО.

17 июля пресс-секретарь Белого дома в письменном заявлении сообщил, что решение Турции приобрести российские ЗРС С-400 делает невозможным ее дальнейшее участие в программе создания американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.(ТАСС)