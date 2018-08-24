Глава МИД Турции сообщил, что Путин и Эрдоган скоро встретятся

Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин в ближайшее время встретятся в Иране на саммите астанинского формата. Об этом заявил в пятницу глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

«В ближайшее время ожидаются контакты на уровне наших президентов, — сказал он. — На сей раз в Иране состоится встреча в сочинском (астанинском — Россия, Иран и Турция — прим. ТАСС) формате. В нашу задачу как руководителей внешнеполитических ведомств входит подготовка данных мероприятий».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что третья встреча президентов России, Ирана и Турции по сирийскому урегулированию в первой декаде сентября прорабатывается. По некоторым данным, саммит может состояться 7 сентября в Тегеране.

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