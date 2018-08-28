Глава МИД Турции прокомментировал отношения с Москвой

«Мы не обязаны принимать участие в несправедливых санкциях, которые одна страна накладывает на другую. Наши отношения с Россией не являются альтернативой отношениям с ЕС или США. Турция проводит сбалансированную политику», — сказал Чавушоглу на пресс-конференции в ходе визита в Литву. Трансляцию вел телеканал NTV.

Он также прокомментировал поставки в Турцию российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400.

«Системы ПРО мы изначально хотели получить от союзников, прежде всего, от США. Они нам их не продали или не захотели продать. Но мы нуждаемся в этих системах, сейчас нам нужно удовлетворить срочную потребность в них… С-400 – это не наше предпочтение, это вынужденная необходимость», — сказал турецкий министр.

Он добавил, что США не может гарантировать поставки в Турции ЗРК Patriot, напомнив об угрозах из Вашингтона заморозить поставку истребителей-бомбардировщиков пятого поколении F-35. «По проекту F-35 мы партнеры, но если они будут действовать, как в ковбойском фильме, по принципу «делаю, что хочу», то мы будем отвечать», — отметил Чавушоглу.

РИА Новости