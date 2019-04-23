Глава МИД Турции подверг критике решение США по иранской нефти

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подверг резкой критике решение США по иранской нефти, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

«Указывая, у какой страны приобретать нефть вместо Ирана США переходят границы дозволенного», — сказал дипломат на совместной пресс-конференции с таджикским коллегой Сироджиддином Мухриддином в Анкаре.

Чавушоглу напомнил, что Анкара с самого начала выступала против таких санкций. «Мы заявляли о том, что считаем эти санкции ошибочными и не намерены присоединяться к ним. Мы против такого рода давления», — отметил министр.

США в мае 2018 года объявили о выходе из соглашения о ядерной программе с Ираном и восстановлении всех санкций против него, в том числе в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок, но сделал исключения для ряда стран.

В понедельник Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп принял решение не продлевать действие этих исключений, действовавших для Китая, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Кореи и Турции.