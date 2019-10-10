Глава МИД Турции назвал причину военной операции в Сирии

Анкара была вынуждена начать операцию «Источник мира» на севере Сирии из-за поставки вооружений США силам самообороны сирийских курдов (YPG), заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
«США сначала сказали: подождите, мы выведем своих военных. Мы ждали, они не вывели. Потом договорились о совместном патрулировании, которое оказалось косметическим. При этом они продолжали поставлять оружие YPG. Мы терпели это долго, наконец, нашему терпению пришел конец. Мы приняли это решение согласно ситуации на поле», — сказал Чавушоглу в эфире телеканала CNN Turk.
Он отметил, что США не вправе распоряжаться воздушным пространством Сирии и запрещать турецкой авиации участвовать в операции.
«США говорят, что без разрешения их координационного центра в Катаре ни один самолет не взлетит. Но мы здесь боремся с терроризмом. И решения ООН по борьбе с терроризмом есть… Мы всех уведомили, но не потому, что нам нужны разрешения, а потому что являемся членами коалиции и чтобы предотвратить аварии и столкновения. Здесь территория Сирии, у США нет права командовать в сирийском воздушном пространстве, и решать, кому летать, а кому нет», — сказал Чавушоглу.(РИА Новости)