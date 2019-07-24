Глава МИД Турции допустил формирование конституционного комитета Сирии в ближайшие дни

Сирийский конституционный комитет может быть сформирован в ближайшие дни. О такой возможности сообщил в среду на пресс-конференции министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Мы продолжаем усилия в рамках политического урегулирования в Сирии. В ближайшие дни может быть объявлен [список] конституционного комитета Сирии», — заявил глава МИД республики.

Чавушоглу также добавил, что Турция и США на переговорах на текущей неделе не смогли достичь соглашения в вопросе формирования зоны безопасности в Сирии.(ТАСС)