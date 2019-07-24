Глава МИД Турции допустил формирование конституционного комитета Сирии в ближайшие дни

Сирийский конституционный комитет может быть сформирован в ближайшие дни. О такой возможности сообщил в среду на пресс-конференции министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Мы продолжаем усилия в рамках политического урегулирования в Сирии. В ближайшие дни может быть объявлен [список] конституционного комитета Сирии», — заявил глава МИД республики.

Чавушоглу также добавил, что Турция и США на переговорах на текущей неделе не смогли достичь соглашения в вопросе формирования зоны безопасности в Сирии.(ТАСС)

| 2019-07-24T15:28:27+00:00 24 июля 2019, 18:34|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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