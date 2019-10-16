Глава МИД Сирии заявил, что вторжение Турции угрожает работе Конституционного комитета

«Под угрозой оказался весь политический процесс в Сирии, — сказал Муаллем. — Агрессивные действия Турции направлены на продолжение кризиса и свидетельствуют о том, что Анкара вынашивает экспансионистские замыслы в отношении сирийской территории».

Норвежский дипломат выразил серьезную обеспокоенность по поводу последних событий на севере и северо-востоке Сирии. Педерсен призвал «к немедленному прекращению враждебных действий, которые подвергают опасности гражданское население и подрывают суверенитет Сирии и ее территориальное единство».

Эмиссар ООН прибыл в Дамаск из Эр-Рияда, где провел переговоры с лидерами оппозиционного Сирийского комитета по переговорам. Они были посвящены обсуждению «последних деталей» перед заседанием Конституционного комитета Сирии в Женеве 29-30 октября. Эта тема стала также главной на переговорах Педерсена с Муаллемом. По информации SANA, стороны договорились «продолжать координацию для обеспечения успеха работы Конституционного комитета и преодоления возможных препятствий на его пути».

В состав этого органа, сформированного в соответствии с резолюцией, принятой 31 января 2018 года в Сочи Конгрессом сирийского национального диалога, вошли 150 человек (по 50 делегатов от Дамаска, оппозиции и гражданских обществ). Каждая группа должна назначить по 15 экспертов для участия в заседаниях «редакционной комиссии», которые будут проходить в Женеве за закрытыми дверями.

Как считает Педерсен, «создание комитета является огромным успехом и вселяет надежду в сердца сирийцев на реальные перемены». Перед этим органом стоит задача по выработки рекомендаций по внесению поправок в конституцию республики, после чего в Сирии будут проведены всеобщие выборы под эгидой ООН.(ТАСС)