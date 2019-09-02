Глава МИД Швеции раскритиковала позицию США по Арктическому совету

Глава МИД Швеции Маргот Валльстрем раскритиковала позицию США по Арктическому совету. Об этом сообщает Financial Times.
По ее словам, она обеспокоена тем, что из-за действий США, Арктический совет в мае впервые не принял совместную декларацию по климату.
«Арктический совет никогда не ставил себе задачи обсуждать вопросы политики безопасности. Это мирный совет, где обсуждают другие вопросы», — подчеркнула Валльстрем.
Она также осудила заявление госсекретаря США Майка Помпео по поводу агрессивного поведения Китая и России в Арктике. Министр отметила, что его высказывание не соответствует действительности.(Газета.ру)