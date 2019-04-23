Глава МИД Саудовской Аравии поблагодарил США за решение по иранской нефти

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Ибрагим аль-Ассаф заявил о признательности королевства в связи с решением США об отмене исключений из санкций на покупку иранской нефти.

США в прошлом году в одностороннем порядке вышли из сделки с Ираном по ядерной программе и вновь ввели санкции против Тегерана.

При этом Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Кореи, Тайваню и Турции до 2 мая 2019 года были даны исключения, то есть Штаты обязались не вводить против них санкции за покупку определенных объемов иранской нефти. В понедельник администрация президента США Дональда Трампа объявила, что не будет продлевать эти исключения. Белый дом рассчитывает таким образом сократить экспорт иранской нефти до нуля.