Глава МИД Саудовской Аравии поблагодарил США за решение по иранской нефти

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Ибрагим аль-Ассаф заявил о признательности королевства в связи с решением США об отмене исключений из санкций на покупку иранской нефти.
США в прошлом году в одностороннем порядке вышли из сделки с Ираном по ядерной программе и вновь ввели санкции против Тегерана.
При этом Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Кореи, Тайваню и Турции до 2 мая 2019 года были даны исключения, то есть Штаты обязались не вводить против них санкции за покупку определенных объемов иранской нефти. В понедельник администрация президента США Дональда Трампа объявила, что не будет продлевать эти исключения. Белый дом рассчитывает таким образом сократить экспорт иранской нефти до нуля.
| 2019-04-23T15:17:43+00:00 23 апреля 2019, 18:31|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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