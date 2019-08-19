Глава МИД Польши возмутился суммой репараций от Германии

Глава МИД Польши Яцек Чапутович назвал сумму полученных репараций от Германии после Второй мировой войны «минимальной». Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine.

По его словам, польское государство сильнее прочих стран пострадало от действий нацистов.

И при этом, отметил он, Польша «подверглась дискриминации» при выплате компенсаций.

«Существуют страны, которые потеряли во много раз меньше, но получили больше компенсаций. Это справедливо?» — спросил Чапутович, подразумевая Францию и Нидерланды.(Газета.ру)