Глава МИД на встрече с президентом МККК коснулся вопроса освобождения заложников

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров на полях проходящего в Баку XVIII саммита Движения неприсоединения (ДН) встретился с президентом Международного комитета Красного креста Петером Маурером.

Как сообщили Report в МИД, на встрече были обсуждены текущее состояние и будущее отношений между Азербайджаном и МККК, выражена надежда на то, что успешное сотрудничество между сторонами будет развиваться в будущем.

Э.Мамедъяров отметил, что МККК является одним из основных партнеров Азербайджана в гуманитарной сфере, довел до сведения, что деятельность организации положительно оценивается страной в контексте армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. В этой связи министр коснулся вопроса обмена пленными и заложниками по принципу «всех на всех», отметил важность продолжения усилий для реализации этого вопроса.

П.Маурер в свою очередь отметил, что МККК прилагает продолжительные усилия и проинформировал о работах, выполняемых представляемой им структурой в данном направлении.