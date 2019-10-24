Глава МИД на встрече с президентом МККК коснулся вопроса освобождения заложников

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров на полях проходящего в Баку XVIII саммита Движения неприсоединения (ДН) встретился с президентом Международного комитета Красного креста Петером Маурером.

Как сообщили Report в МИД, на встрече были обсуждены текущее состояние и будущее отношений между Азербайджаном и МККК, выражена надежда на то, что успешное сотрудничество между сторонами будет развиваться в будущем.

Э.Мамедъяров отметил, что МККК является одним из основных партнеров Азербайджана в гуманитарной сфере, довел до сведения, что деятельность организации положительно оценивается страной в контексте армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. В этой связи министр коснулся вопроса обмена пленными и заложниками по принципу «всех на всех», отметил важность продолжения усилий для реализации этого вопроса.

П.Маурер в свою очередь отметил, что МККК прилагает продолжительные усилия и проинформировал о работах, выполняемых представляемой им структурой в данном направлении.

| 2019-10-24T14:26:43+00:00 24 октября 2019, 15:51|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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