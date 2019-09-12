Глава МИД КНР призвал Совбез ООН обсудить возможность смягчения санкций в отношении КНДР

Совету Безопасности ООН необходимо обсудить возможность смягчения действующего в отношении КНДР санкционного режима для поддержания политического процесса по урегулированию проблемы Корейского полуострова. Как передает ТАСС, об этом в четверг на совместной пресс-конференции с главой МИД Малайзии Сайфуддином Абдуллой заявил министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И.

«Полагаем, что СБ ООН должен также в надлежащий момент обсудить возможность снятия санкций в отношений КНДР согласно соответствующим резолюциям для того, чтобы помочь КНДР облегчить те трудности, которые принесло введение санкций ее экономике и благосостоянию граждан», — указал он.

«Это может создать условия и поддержку, необходимые для политического урегулирования проблемы Корейского полуострова», — резюмировал глава МИД КНР.