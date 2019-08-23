Глава МИД КНДР назвал Помпео «ядовитым растением» в рядах дипломатов США

Министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо подверг госсекретаря США Майкла Помпео критике за слова о санкциях в отношении Пхеньяна и назвал его «ядовитым растением» среди американских дипломатов. Об этом говорится в заявлении министра, распространенном в пятницу Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

«Помпео остается единственным ядовитым растением среди американских дипломатов. Если Помпео искажает факты и восстанавливает старые санкции, становится ясно, что ему не хватает рационального мышления. Он злоумышленник, отбрасывающий мрачную тень на переговорный путь», — считает глава МИД.

Он также заявил, что США являются инициатором ядерной проблемы Корейского полуострова и не способствуют ее решению. «Вашингтон усложняет ситуацию, постоянно проводя военные учения на Корейском полуострове и вокруг него», — добавил министр.

В своем заявлении Ли Ён Хо критикует Помпео за опубликованное 21 августа интервью изданию Washington Examiner, в котором тот заявил, что США сохранят самые суровые санкции в истории, если КНДР не будет привержена курсу на денуклеаризацию.(ТАСС)