Глава МИД Китая призвал США «остыть» и пересмотреть свою политику

Министр иностранных дел КНР Ван И призвал США «остыть» и вернуть свою политику в отношении Китая «на правильную колею».
«Мы настоятельно призываем США остыть как можно скорее, разумно смотреть на Китай и на мир, вместе с китайской стороной строить отношения, основанные на непротивостоянии, взаимоуважении и взаимной выгоды», — заявил Ван И, выступая на форуме по внешней политике Китая.
Он подчеркнул, что Китай готов на основе равноправного диалога и взаимоуважения урегулировать существующие между Китая и США разногласия и противоречия, ни в коем случае не потерпит односторонние санкции.
| 2019-12-13T11:00:18+00:00 13 декабря 2019, 11:51|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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