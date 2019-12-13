Глава МИД Китая призвал США «остыть» и пересмотреть свою политику

Министр иностранных дел КНР Ван И призвал США «остыть» и вернуть свою политику в отношении Китая «на правильную колею».
«Мы настоятельно призываем США остыть как можно скорее, разумно смотреть на Китай и на мир, вместе с китайской стороной строить отношения, основанные на непротивостоянии, взаимоуважении и взаимной выгоды», — заявил Ван И, выступая на форуме по внешней политике Китая.
Он подчеркнул, что Китай готов на основе равноправного диалога и взаимоуважения урегулировать существующие между Китая и США разногласия и противоречия, ни в коем случае не потерпит односторонние санкции.