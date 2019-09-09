Глава МИД Израиля прокомментировал доклад МАГАТЭ по Ирану

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что в свете последних выводов экспертов МАГАТЭ о том, что Иран нарушил ядерное соглашение, правительства Франции, Великобритании и Германии и другие партнеры должны объявить об отмене соглашения и присоединиться к санкциям США против Ирана.
Об этом глава израильского внешнеполитического ведомства написал в своем Twitter.
«История показывает, что уступки тиранам приводят к насилию, а не к миру. Мир должен объединиться против Ирана в интересах ядерной безопасности из-за поддержки этим государством регионального и глобального террора», — подчеркнул Кац.(РИА Новости)
| 2019-09-09T15:33:56+00:00 9 сентября 2019, 17:31|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss