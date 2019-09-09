Глава МИД Израиля прокомментировал доклад МАГАТЭ по Ирану

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что в свете последних выводов экспертов МАГАТЭ о том, что Иран нарушил ядерное соглашение, правительства Франции, Великобритании и Германии и другие партнеры должны объявить об отмене соглашения и присоединиться к санкциям США против Ирана.