Глава МИД Израиля прокомментировал доклад МАГАТЭ по Ирану

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что в свете последних выводов экспертов МАГАТЭ о том, что Иран нарушил ядерное соглашение, правительства Франции, Великобритании и Германии и другие партнеры должны объявить об отмене соглашения и присоединиться к санкциям США против Ирана.
Об этом глава израильского внешнеполитического ведомства написал в своем Twitter.
«История показывает, что уступки тиранам приводят к насилию, а не к миру. Мир должен объединиться против Ирана в интересах ядерной безопасности из-за поддержки этим государством регионального и глобального террора», — подчеркнул Кац.(РИА Новости)