Глава МИД Ирана: решение США по КСИР приведет к неконтролируемой конфронтации в регионе

Решение США внести Корпус «стражей исламской революции» (КСИР, элитные части ВС Ирана) в список иностранных террористических организаций приведет к неконтролируемой конфронтации в регионе, и Вашингтон будет нести ответственность за последствия. Об этом заявил в письме, датированном 10 апреля, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф. Копия документа в четверг оказалась в распоряжении ТАСС.

«Это провокационное решение приведет к росту уровня конфронтации до неконтролируемого, а также увеличит опасность инцидентов в регионе, который и так сталкивается со значительными трудностями», — говорится в обращении.

Глава иранского МИД возложил на США и тех, кто поддержал данное решение, всю вину за его возможные последствия. «Очевидно, что американский режим, равно как и те, кто публично призывал к этому решению, а также два-три марионеточных режима, поддержавшие его, будут нести полную ответственность за последствия этой авантюры», — написал он.