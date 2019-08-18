Глава МИД Ирана провел в Кувейте переговоры по ситуации в Персидском заливе

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф провел в Кувейте переговоры по ситуации в Персидском заливе, сообщило в воскресенье внешнеполитическое ведомство Ирана, передает РИА Новости.

По данным ведомства, Зариф в воскресенье встретился с наследным принцем Кувейта Навафом аль-Джабером ас-Сабахом, который заявил о том, что Кувейт интересы региона ставит превыше всего. В свою очередь, глава МИД Ирана указал на необходимость сотрудничества стран региона.

После этого прошли переговоры иранского министра с коллегой Сабахом аль-Халедом ас-Сабахом.

«В ходе этой встречи обсуждались различные аспекты двусторонних отношений, а также региональные вопросы, в том числе Сирия, Йемен, текущая обстановка в регионе Персидского залива», — сообщило министерство, комментируя встречу глав МИД двух стран.